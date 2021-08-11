В Виннице будут судить водителя, которая в состоянии опьянения сбила подростка на тротуаре

В Виннице будут судить водителя, которая в состоянии опьянения сбила подростка на тротуаре

13-летний подросток шел в школу по тротуару, когда на него на скорости влетела машина.

В Виннице прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила подростка, который шел по тротуару. Из-за этого парень получил тяжелые травмы и до сих пор проходит лечение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

43-летнюю жительницу Винницы обвиняют в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Происшествие произошло в Виннице утром 24 мая 2021 года на улице Ивана Богуна. 13-летний подросток шел в школу по тротуару, когда на него на скорости влетела машина.

Парня госпитализировали. У него диагностировали тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Подросток уже перенес несколько операций, а его лечение продолжается до сих пор.

"Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Виннице пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре. Уровень алкоголя в крови в кермувальници в 16 раз превышал норму.

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