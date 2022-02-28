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В Виннице ищут предполагаемого диверсанта: в съемной квартире нашли фальшивое удостоверение (фото)

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© Винницкий городской совет
© Винницкий городской совет
© Винницкий городской совет
© Винницкий городской совет
© Винницкий городской совет

"Удостоверение" диверсанта нашли на съемной квартире.

Силовики СБУ разыскивают в Виннице возможного члена ДРГ (Диверсионно-разведывательной группы), работающего на армию страны-агрессора России, напавшей на Украину 24 февраля.

Об этом идет речь на сайте Винницкого городского совета.

Фальшивое удостоверение было обнаружено в съемной квартире на ул. Стельмаха.

"Управление СБУ в Винницкой области обращается ко всем винничанам с просьбой предоставить любую информацию о лице, изображенном на удостоверениях на фото", — говорят силовики.

Диверсанта сейчас разыскивают. В СБУ призывают граждан обращаться на "горячую линию" по телефону (0432) 53-13-09 или на "круглосуточный караул" 15-60. Силовики говорят, что любая информация может помочь.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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