В Виннице ищут предполагаемого диверсанта: в съемной квартире нашли фальшивое удостоверение (фото)

В Виннице ищут предполагаемого диверсанта: в съемной квартире нашли фальшивое удостоверение (фото)

"Удостоверение" диверсанта нашли на съемной квартире.

Силовики СБУ разыскивают в Виннице возможного члена ДРГ (Диверсионно-разведывательной группы), работающего на армию страны-агрессора России, напавшей на Украину 24 февраля.

Об этом идет речь на сайте Винницкого городского совета.

Фальшивое удостоверение было обнаружено в съемной квартире на ул. Стельмаха.

"Управление СБУ в Винницкой области обращается ко всем винничанам с просьбой предоставить любую информацию о лице, изображенном на удостоверениях на фото", — говорят силовики.

Диверсанта сейчас разыскивают. В СБУ призывают граждан обращаться на "горячую линию" по телефону (0432) 53-13-09 или на "круглосуточный караул" 15-60. Силовики говорят, что любая информация может помочь.