В Виннице из окна многоэтажки выпал маленький ребенок

В Виннице днем, 19 апреля, малолетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение в оперативно-спасательную службу поступило в 15:09.

"Позвонил по телефону взволнованный мужчина, сообщив о том, что двое детей, в возрасте 2-х и 3-х лет, закрылись в квартире изнутри. На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна помещения. Ее уже за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Другого ребенка, целого и невредимого, чрезвычайники передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую спасателям пришлось экстренно открывать.

Причины, которые привели к трагедии, выясняются правоохранителями.

Напомним, в Киеве ребенок едва не погиб в лифте многоэтажки.

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