В Виннице крановщик повредил ЛЭП: погиб мужчина, а часть города осталась без воды и электричества

Строительные работы проводились на Житомирском шоссе.
В Виннице во время работ на окружной дороге произошел несчастный случай. Крановщик не рассчитал габариты и стрелой повредил линию электропередач. Провод упал на одного из рабочих. Мужчину ударило током, он скончался на месте.
Об этом проинформировало местное издание Vежа.
Отмечается, что происшествие случилось в пятницу, 25 июня, примерно, в 12:00.
По словам пресс-секретаря Нацполиции области Анны Олейник, строительные работы проводились на Житомирском шоссе.
В результате, несколько районов остались без электричества. В пресс-центре "Винницаоблэнерго" сообщили, что из строя вышли три подстанции. Электричества не было примерно час и в "Винницаоблводоканале", поэтому во всем городе отсутствовало водоснабжение.
Ранее при падении строительного крана в Черновцах один человек получил травмы. 55-летний мужчина сидел в кабине.
А в Сумах на строительстве многоэтажки стрела крана убила мужчину.