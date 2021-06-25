В Виннице крановщик повредил ЛЭП: погиб мужчина, а часть города осталась без воды и электричества

В Виннице крановщик повредил ЛЭП: погиб мужчина, а часть города осталась без воды и электричества

Строительные работы проводились на Житомирском шоссе.

В Виннице во время работ на окружной дороге произошел несчастный случай. Крановщик не рассчитал габариты и стрелой повредил линию электропередач. Провод упал на одного из рабочих. Мужчину ударило током, он скончался на месте.

Об этом проинформировало местное издание Vежа.

Отмечается, что происшествие случилось в пятницу, 25 июня, примерно, в 12:00.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Анны Олейник, строительные работы проводились на Житомирском шоссе.

В результате, несколько районов остались без электричества. В пресс-центре "Винницаоблэнерго" сообщили, что из строя вышли три подстанции. Электричества не было примерно час и в "Винницаоблводоканале", поэтому во всем городе отсутствовало водоснабжение.

Ранее при падении строительного крана в Черновцах один человек получил травмы. 55-летний мужчина сидел в кабине.

А в Сумах на строительстве многоэтажки стрела крана убила мужчину.

Стрела крана убила мужчину на строительстве многоэтажки в Сумах

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