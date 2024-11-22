В Виннице мужчина хотел взорвать себя гранатой: подробности

Жилищный квартал правоохранители перекрыли, а жильцов многоквартирного дома были эвакуированы.
41-летний местный житель намеревался взорвать гранату в многоэтажке.
Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Винницкой области.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и спецподразделение КОРД, а также сотрудники ГСЧС. Жилищный квартал правоохранители перекрыли, а жильцов многоквартирного дома были эвакуированы.
С мужчиной, который закрылся в квартире и хотел привести в действие взрывчатку, начали вести переговоры, на что он угрожал взорвать себя вместе с правоохранителями.
Впоследствии он взорвал гранату, в результате чего получил тяжелые травмы. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.
По этому факту следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина.
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