В Виннице мужчина хотел взорвать себя гранатой: подробности

Жилищный квартал правоохранители перекрыли, а жильцов многоквартирного дома были эвакуированы.

41-летний местный житель намеревался взорвать гранату в многоэтажке.

Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и спецподразделение КОРД, а также сотрудники ГСЧС. Жилищный квартал правоохранители перекрыли, а жильцов многоквартирного дома были эвакуированы.

С мужчиной, который закрылся в квартире и хотел привести в действие взрывчатку, начали вести переговоры, на что он угрожал взорвать себя вместе с правоохранителями.

Впоследствии он взорвал гранату, в результате чего получил тяжелые травмы. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

По этому факту следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина.

Читайте также: