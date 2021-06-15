В Виннице мужчина напал на кредитный союз и угрожал работнице ножом

Женщина успела нажать на тревожную кнопку.

В Виннице 62-летний мужчина пытался ограбить кредитный союз. Он зашел в помещение с ножом и начал угрожать работницы.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Винницкой области.

Происшествие произошло вчера, 14 июня, в Виннице. В полицию обратилась 28-летняя работница кредитного союза и сообщила, что в помещение зашел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Девушка успела нажать на тревожную кнопку, и мужчина, испугавшись, покинул помещение.

Правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения в помещении Союза и системы уличного видеонаблюдения "Безопасный город", установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 62-летний ранее судимый житель Тыврова. Его задержали по месту жительства.

Во время осмотра помещения полицейские изъяли нож и одежду, в которой человек находился во время совершения разбойного нападения.

"Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 187 УК Украины (разбой). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Киеве двое мужчин заманили иностранца к своему авто, вывезли в лес, а после под угрозой пистолета завладели его часами, украшениями и деньгами.

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