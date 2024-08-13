В Виннице мужчина насиловал несовершеннолетнюю дочь: как его наказали

Обвиняемый, находясь наедине со своей 12-летней дочерью и пользуясь ее беспомощностью, совершал по отношению к ней действия сексуального характера.

В Виннице наказали 54-летнего мужчину, который насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Мужчина признан виновным в изнасиловании и развращении ребенка, и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В 2022 году обвиняемый, находясь наедине со своей 12-летней дочерью и пользуясь ее беспомощностью, совершал по отношению к ней действия сексуального характера.

Данные мужчины будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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