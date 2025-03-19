В Виннице от родственников ветерана АТО потребовали деньги за операцию на сердце: что говорят в Минздраве

Министерство создало специальную комиссию, которая совместно с Национальной службой здоровья Украины и правоохранителями проведет проверку.

В кардиологическом центре Винницы, куда с подозрением на инфаркт госпитализировали ветерана АТО, родственников пациента заставили приобрести необходимое для операции на сумму 80 тысяч гривен. При этом за двойное шунтирование было предложено доплатить отдельно.

Об этом сообщил в своем сообщении на Facebook директор Департамента ветеранской политики Винницкой облгосадминистрации Андрей Грачев.

По его словам, о ситуации в кардиоцентре ему рассказала супруга прооперированного товарища (сам Андрей Грачев также участник АТО).

"Жене моего товарища вручили списки того, что нужно купить и четко указав на локацию аптеки. Оплатив часть лекарства их на руки не дали, а вручили чек, которой необходимо отнести в отделение и все лекарства там. Чек необходимо показать врачу и он/она выдаст их", — сообщил чиновник.

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При этом в списке необходимого для проведения операции были не только лекарства, но даже электроды, стерильные халаты, операционное покрытие и катетеры.

Список, врученный жене ветеранат АТО в кардиоцентре / Фото: Facebook Андрея Грачова

Чиновник Винницкой ОГА пообщался с заведующим отделением, который подтвердил, что действительно родственникам ветерана пришлось приобрести эти вещи, а также с директором кардиоцентра, который назвал ситуацию "досадной случайностью".

В конце концов, ветерану провели операцию, но вместо двойного шунтирования (создание обхода кровотока от аорты к коронарной артерии) сделали одинарное.

Как объяснил Грачев, врачи сказали родственникам прооперированного пациента, что за второй шунт нужно доплатить и дали неделю на поиски средств.

"Видимо, есть необходимость собраться ветеранским сообществом под кардиоцентром. Потому что все обещания, которые мне давала местная власть и руководитель центра обнулены. Полная безнаказанность и наглость", — написал Андрей Грачев.

Что говорят в Минздраве

В Минздраве напомнили, что медицинские учреждения, имеющие заключенный договор с НСЗУ, в рамках программ медицинских гарантий должны безвозмездно предоставлять пациентам лекарства и помощь.

"Требовать от пациентов самостоятельно покупать медикаменты или оплачивать медицинские вмешательства, которые должны предоставляться безвозмездно – незаконно и недопустимо", — говорится в опубликованном после резонанса заявлении ведомства.

Министерство создало специальную комиссию, которая совместно с Национальной службой здоровья Украины и правоохранителями проведет проверку в Винницком кардиологическом центре.

"Если информация, изложенная в сообщении, подтвердится, Минздрав обратится к владельцу медучреждения — Винницкому городскому совету — с требованием принять соответствующие кадровые решения по его руководству, а ответы материалы будут переданы правоохранителям", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, первая заместитель председателя Черновицкой ОГА Алена Атаманюк написала заявление об освобождении от должности после скандала в соцсетях из-за якобы нежелания чиновницы сидеть рядом с ветераном войны Валерием Вивчарюком.

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