В Виннице подростки устроили на кладбище "фотосессию": что им за это грозит

В Виннице группа подростков пришли на кладбище и устроили "фотосессию" на памятниках.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, группа подростков в возрасте от 14 до 17 лет пришли на одно из городских кладбищ, где устроили "фотосессию" — они фотографировались у памятников, даже устраивались на могильники.

"Правоохранители сразу зарегистрировали событие и начали досудебное расследование. В настоящее время личности правонарушителей установлены. Это местные жители в возрасте от 14 до 17 лет. С несовершеннолетними и их родителями общаются ювенальные полицейские. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 ("Надругательство над могилой") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", — отметили в полиции области.

Им грозит до трех лет тюрьмы

Напомним, что в России расстреляли командира подводной лодки, которая причастна к ракетному удару по Виннице.

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