В Виннице поймали соратника "народного губернатора" Донетчины: что он натворил (фото)

В частности, злоумышленник вербовал жителей региона в ряды незаконных вооруженных формирований и обеспечивал контрольно-пропускной режим на блокпостах.

В Виннице задержан и взят под стражу житель Константиновки, который способствовал деятельности "ДНР" и был соратником "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, весной 2014 года во время захвата врагом отдельных территорий Донецкой области житель Константиновки вступил в так называемый "славянский полк" и добровольно способствовал деятельности террористической организации "ДНР".

Мужчина в составе незаконного вооруженного формирования в Константиновке обеспечивал контрольно-пропускной режим на подконтрольному россиянам блокпосту. Злоумышленник проверял документы, транспорт, личные вещи граждан.

"Известно, что в это время подозреваемый встречался с предводителем так называемой "ДНР" и "народным губернатором" Донетчины, который координировал вербовку людей в пророссийские вооруженные формирования", — отмечается в заявлении прокуратуры.

Задержанный в Виннице экс-боевик "ДНР" / Фото: Офис генерального прокурора

Помогал "ДНР" даже после деоккупации

После того, как в июле 2014 года ВСУ освободили Константиновку, злоумышленник остался в регионе и скрыто продолжал свою деятельность в пользу "ДНР".

Следователи выяснили, что в 2015 году мужчина за денежное вознаграждение проводил пропагандистскую работу среди местного населения и вербовал в ряды террористической организации. Для этого приспешник боевиков проводил личные беседы, распространял агитационные листовки и использовал специально созданные страницы в российской соцсети.

В дальнейшем злоумышленник скрывался от украинских правоохранительных органов. Когда экс-боевик "ДНР" транзитом находился в Виннице, его идентифицировали и задержали правоохранители.

Задержанному сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации. Суд взял подозреваемого под стражу, продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно СБУ задержала в Донецкой области российскую агентку, которая передавала оккупантам данные о дислокации подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

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