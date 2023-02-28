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В Виннице произошло смертельное ДТП с мотоциклом и автобусом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Виннице произошло смертельное ДТП с мотоциклом и автобусом

В Виннице произошло ДТП с автобусом и мотоциклом

На месте инцидента погиб 20-летний мотоциклист.

В понедельник, 27 февраля, в Виннице произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. На двухколесном транспорте мужчина ехал с несовершеннолетней девушкой.

Об этом информирует пресс-служба полиции Винницкой области.

"Предварительно установлено, что 20-летний водитель мотоцикла Kawasaki не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку и погодные условия, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом "Богдан", который завершал маневр разворота. На момент аварии в маршрутном такси пассажиров не было ", – говорится в сообщении.

В Виннице произошло ДТП с автобусом и мотоциклом / © Национальная полиция Винницкой области
В Виннице произошло ДТП с автобусом и мотоциклом / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Мотоциклист погиб от полученных травм, а 16-летнюю девушку госпитализировали. Водитель автобуса телесных повреждений не получил.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в дерево. Подросток погиб.

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Дата публикации
Просмотры
11
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