В Виннице пьяный россиянин снял с флагштока флаг Украины

Задержанный объяснил полиции свой поступок.

В Виннице 35-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения вылез на здание ТРЦ и снял флаг Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

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Мужчину увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты.

Как отметил начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения.

Сам россиянин объяснил, что в Украину приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

По этому факту следствие возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Такое правонарушение карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области 15-летняя девушка вместе со своими друзьями в парке подожгла флаг. Все это подростки снимали на видео. А сама виновница инцидента в момент происшествия говорила, что "это не ее флаг".

Ролик со временем попал в социальные сети, где моментально возмутил общество. Возмутил настолько, что событием заинтересовались правоохранители, открывшие уголовное производство по факту надругательства над государственными символами.

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