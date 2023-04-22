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В Виннице супруги попросили знакомую присмотреть за ребенком: она отдала им мертвое тело младенца

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
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В Виннице супруги попросили знакомую присмотреть за ребенком: она отдала им мертвое тело младенца

Экспертиза установила насильственную смерть малыша. / Фото: pixabay.com

Родители отдали живого ребенка, а получили мертвого.

В Виннице правоохранители задержали женщину, подозреваемую в причастности к смерти трехмесячного младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила насильственную смерть ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области.

Отмечается, что 19 апреля 35-летняя жительница Винницы сообщила правоохранителям о смерти ее младенца. Уже на месте происшествия было установлено, что 17 апреля супруги отдали своего ребенка 33-летней знакомой по уходу. Уже на следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не удержала малыша. Он упал на асфальт. Ребенок получил травмы, повлекшие смерть. А уже 19 апреля женщина передала тело мальчика.

Правонарушительницу задержали. Ее поместили в изолятор временного содержания. Винничанке сообщили о подозрении по статье "Убийство по неосторожности". Специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Виннице трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже, где заперлась вместе с младшей сестрой. Ребенок находится в реанимации, а против родителей возбуждено уголовное дело.

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Дата публикации
Просмотры
13к
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