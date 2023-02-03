В Виннице у 9-месячного младенца выросли длинные густые волосы (фото)

Можно подумать, что на мальчика надели парик, но это его натуральные волосы.

В Виннице у 9-месячного мальчика по имени Даниил Коваленко выросли волосы длиной 20 сантиметров. Кроме того, волосы у младенца гораздо гуще, чем у его мамы и папы.

Удивительную шевелюру малыша зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, сообщила его руководительница Лана Ветрова.

Фото: Лана Ветрова

"Вы, наверное, думаете, зачем это на младенца надели парик? Представьте себе, что такая шевелюра у мальчика в возрасте 9 месяцев! Такой уникальный маленький украинец, Даниил Коваленко, живет в Виннице. Думаю, ему больше подходит имя не Даниил, а Лев. Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют 20 см", — рассказала Ветрова.

Интересно, что ни у папы, ни у мамы мальчика с детства таких густых и длинных волос не было. Чем это обусловлено у ребенка – родители не знают.

Фото: Лана Ветрова

Фото: Лана Ветрова

Фото: Лана Ветрова

Напомним, книга рекордов Гиннеса назвала самого старого человека в мире. Ею оказалась уроженка США Мария Браньяс Морера. У женщины трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

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