В Виннице военком получил бесплатно квартиру за более чем миллион гривен (фото)

Недвижимость должен был получить военный, на тот момент находившийся на фронте.

У винницкого военкома, получившего квартиру стоимостью 1,2 миллиона гривен, суд может забрать недвижимость. Жилье должен был получить находившийся на фронте защитник Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, Высший антикоррупционный суд рассмотрит заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов руководителя Винницкого МТЦК и СП и взыскании их в доход государства.

Следователи выяснили, что летом 2022 года военком без всяких правовых оснований безвозмездно получил квартиру в Виннице стоимостью 1,2 миллиона гривен. Ее он оформил на своего отца чиновника.

“В дополнение, оказалось, что это жилье должен был получить защитник Украины, который в то время находился на фронте. Бюро передало САП материалы о необоснованности приобретения этой квартиры руководителем Винницкого МТЦК и СП, а прокуратура после сбора доказательств в свою очередь направила соответствующее заявление в суд”, — рассказали в ДБР.

Напомним, что на Львовщине военком с пистолетом избил гражданского.

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