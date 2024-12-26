В Виннице военнослужащего подозревают в нанесении телесных увечий: что известно об инциденте

Инцидент произошел на территории одного из районных ТЦК в Винницкой области.

При процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона военнослужащему Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) сообщено о подозрении в нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в области обороны южного региона.

Следствие установило, что 23 декабря во время словесного спора между 52-летним солдатом и младшим по возрасту мужчиной возникла толкотня, в ходе которой военнослужащий нанес потерпевшему телесные повреждения средней тяжести. Инцидент произошел на территории одного из районных ТЦК в Винницкой области.

Пострадавший находится под наблюдением врачей. Угрозы его жизни и здоровью нет.

В суд уже направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование инцидента осуществляют следователи Могилев-Подольского райотдела полиции.

По закону, за совершенное военнослужащему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове произошла стычка с полицией во время задержания мужчины за уклонение от мобилизации.