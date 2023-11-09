В Виннице вспыхнул масштабный пожар: ГСЧС сообщила о ситуации (видео)

Вечером 9 ноября в Виннице на улице Гонты возник масштабный пожар. На месте происшествия работают ГСЧС и спецслужбы. Горят складские помещения, где соберется ламинат.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Прямо сейчас в Виннице, на улице Гонты, бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях, где соберется ламинат. Площадь пожара — около тысячи квадратных метров", — отметили спасатели.

По словам чрезвычайников, к ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

"Чрезвычайники делают все возможное, чтобы пламя не распространилось на рядом расположенные металлические ангары", — добавили в ГСЧС.

Огонь удалось локализовать в 22.36. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 5 ноября ширилось видео из села Седово возле временно оккупированного Мариуполя. Там разразился масштабный пожар со взрывами от детонации боеприпасов.

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