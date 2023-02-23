В Виннице взяли под стражу командира, который уклонился от службы: фото

Военного подозревают в том, что он более четырех месяцев уклонялся от службы.

В Виннице взяли под стражу командира одной из воинских частей Винницкой области за то, что он без уважительных причин не явился вовремя на службу. Соответствующее решение о применении к мужчине меры пресечения принял Винницкий апелляционный суд в среду, 22 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба этого суда.

"Вчера Винницкий апелляционный суд принял решение о применении к подозреваемому в том, что без уважительных причин не явился вовремя на службу, меру пресечения – содержание под стражей. До этого мужчина находился в розыске, а производство по апелляционной жалобе прокурора в это время было остановлено", – говорится в сообщении.

Отмечено, что сторона обвинения на судебном заседании выступала за отмену постановления следовательного судьи Винницкого городского суда, которым отказано применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Но апелляционный суд вынес новое судебное решение и это требование и ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу удовлетворил.

В Виннице заключили под стражу командира, фото/Винницкий апелляционный суд

"Подозревают, что командир хозяйственного отделения взвода материально-технического обеспечения одной из воинских частей Винницкой области не прибыл на лечение в медицинское учреждение, а в дальнейшем — и в воинскую часть. От прохождения службы уклонялся на более четырех месяцев", — говорится в сообщении.

Напомним, мужчине из Черкасской области грозит пять лет тюрьмы за то, что он получил повестку и не явился на вызов. Он подозревается в уклонении от призыва на военную службу.

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