В Виннице задержан голый мужчина, который показывал женщинам свои половые органы: фото

В Виннице во вторник, 20 июня, возле одного из местных парков задержан голый мужчина, который демонстрировал прохожим свои половые органы.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

В полицию обратились две жительницы Винницы. Женщины сообщили, что при входе в парк неизвестный обнаженный мужчина демонстрирует прохожим свои половые органы.

На место инцидента прибыли правоохранители, задержавшие подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Хмильницкого района Винницкой области.

Подозреваемый отказался объяснять полиции цель своих действий. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, во Львовской области мужчина в парке снял трусы и показывал женщинам свой половой орган. За это его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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