В Виннице загорелась школа: эвакуировать пришлось почти 600 человек (фото)

В Виннице загорелась школа: эвакуировать пришлось почти 600 человек (фото)

Чрезвычайники отмечают, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В одной из школ Винницы в служебном помещении возник пожар. Спасателям удалось ее ликвидировать всего через 20 минут.

Об этом в Facebook сообщила ГСЧС.

Инцидент произошел 25 января в 14:26 в трехэтажном здании школы на третьем этаже. Подразделения ГСЧС совместно с персоналом школы вывели из здания 575 человек, из них 525 – ученики.

Как отмечают чрезвычайники, эпицентр огня находился в служебном помещении школы. Обгорело в результате возгорания около 20 квадратных метров здания.

Благодаря 25 спасателям и 5 единицам техники пожар удалось ликвидировать всего за 20 минут.

Чрезвычайники отмечают, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

facebook.com/ГСЧС

Напомним, в Харьковской области в Казачелопанском лицее также произошел пожар. Там загорелась раздевалка и около 20 детей остались без верхней одежды.

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