В Виннице завершилась всеукраинская экологическая акция по уборке парков и скверов

В Виннице завершилась всеукраинская экологическая акция по уборке парков и скверов

На "субботник" жители города пришли целыми семьями.

Чисто, где убирают. Всеукраинская экологическая акция по уборке парков и скверов завершилась в Виннице.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 сентября.

За неделю волонтеры по всей стране собрали сотни тонн мусора. Его сразу сортировали. Стекло, пластик и бумагу собирали отдельно, чтобы сдать на переработку. В Виннице убирали один из крупнейших парков города. Расположен вблизи озера — он очень популярен среди отдыхающих, а потому и очень засорен. На "субботник" жители города пришли целыми семьями, убирали даже маленькие дети. За несколько часов собрали десятки больших мешков с мусором, все потом отдали коммунальщикам.

Организаторы говорят — в каждом городе были свои интересности. А в некоторых общинах пришлось ликвидировать целые стихийные свалки.

Новости Украины: в Виннице завершилась всеукраинская экологическая акция по уборке парков и скверов

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