В Виннице женщина, чтобы заплатить за аренду квартиры, снимала секс-видео

В Виннице к 1 году испытательного срока была приговорена женщина, которая снимала секс -видео и продавала их, чтобы заплатить за аренду квартиры.

Об этом говорится в приговоре Винницкого городского суда Винницкой области.

По данным суда, жительница Винницкой области в августе 2023 года изготовила секс-видео и продала его за 500 грн. Как об этом узнала полиция – в материалах суда не указано.

На суде подозреваемая вина признала и раскаялась. Она сообщила, что в Виннице отдыхала вместе с подругой и знакомым, где она сняла порнографическое видео. Девушка отметила, что ей было известно, что часто девушки продают свои пикантные видео, а потому решила поступить аналогично. Деньги ей были нужны, чтобы оплатить арендную плату за квартиру.

Суд признал женщину виновной по части первой статьи 301 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Киевской области по 34 тыс. грн оштрафовали двух женщин, которые снимали пикантные секс-видео и продавали их в Сети.

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