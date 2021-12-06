В Виннице женщина организовала публичный дом: кого брала на работу и сколько платила

В Виннице женщина организовала публичный дом: кого брала на работу и сколько платила

Сутенерша втягивала в проституцию женщин из разных регионов.

В Виннице местная жительница занималась сутенерством. 30-летняя женщина организовала нелегальное дело в квартире многоэтажки под видом массажного салона.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Сутенерша втягивала в проституцию женщин из разных регионов. Посменно работали 5-6 девушек, "оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах". За услуги интимного характера они получали до 6 тысяч гривен в час.

Во время санкционированного обыска следователи изъяли записные книжки с информацией о количестве клиентов и выручке, деньги, полученные за предоставление сексуальных услуг, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, договоры аренды квартиры и другие вещдоки.

Организатору за сутенерство и вовлечение лиц в занятие проституцией грозит уголовная ответственность согласно ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса. За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в российском городе Барнауле 20-летняя девушка подстрекала к изнасилованию подруги двух своих подельников. Сутенерша таким образом решила отомстить девушке, которая отказалась работать на нее и лишила ее заработка.

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