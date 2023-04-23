В Виннице женщина согласилась присмотреть за младенцем и отдала родителям мертвого ребенка: подробности трагедии

В Виннице суд отправил под стражу 33-летнюю женщину, которая согласилась присмотреть за 3-месячным младенцем своих знакомых, однако случайно убила ребенка.

Об этом сообщает Винницкий городской суд Винницкой области.

33-летняя женщина пришла в дом своих соседей, с которыми она была знакомой. Она предложила родителям временно присмотреть за их 3-месячным сыном, на что они согласились. После того как подозреваемая забрала ребенка, в тот же вечер она с сожителем и подругой распивали алкоголь. Утром на следующий день женщина забрала с собой младенца и в компании друзей по рюмке поехала к сожителю своей подруги, где они продолжили выпивать.

Женщина возвращалась домой общественным транспортом в состоянии сильного опьянения. На остановке она уронила младенца, из-за чего ребенок впоследствии умер.

Жительнице Винницы объявили подозрение по ч. 1 ст. 119 УК Украины. Ее взяли под стражу на 60 суток.

Напомним, 19 апреля 35-летняя винничанка сообщила правоохранителям о смерти ее младенца. Она 17 апреля отдала своего ребенка 33-летней знакомой для ухода. Подозреваемая же не удержала ребенка и он упал на асфальт. Младенец получил травмы, повлекшие смерть. А уже 19 апреля женщина передала тело мальчика.

Читайте также: