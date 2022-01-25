В Виннице женщина убила мужа и пыталась взорвать квартиру, чтобы скрыть преступление

В Виннице женщина убила мужа и пыталась взорвать квартиру, чтобы скрыть преступление

Между 76-летним потерпевшим и его 40-летней гражданской женой возник конфликт.

В Виннице женщина пыталась устроить взрыв в квартире, чтобы скрыть убийство собственного мужа.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

О преступлении сообщил сын потерпевшего. 13-летний мальчик позвонил полиции и рассказал, что мачеха избила его отца. По его словам, травмированный мужчина остался в квартире, а они скрылись в гостинице.

Как оказалось, между потерпевшим и гражданской женой возник конфликт. 40-летняя пьяная женщина взяла в руки топор и несколько раз ударила ним 76-летнего мужчину по голове.

Она собрала все ценные вещи и деньги и отправилась в гостиницу. В квартире же злоумышленница открыла газовые конфорки в надежде, что это приведет к взрыву.

Женщину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 44-летняя женщина убила 42-летнего мужчину, который приревновал ее.

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