В Виннице женщина украла игрушки, которые горожане приносили в память о погибших детях в результате ракетного удара (видео)

В Виннице неизвестная женщина собрала игрушки, которые жители города принесли на место ракетного удара России в память о погибших детях.
На вопрос, почему женщина ворует игрушки с места трагедии, она назвала погибших из-за российской атаки детей "байстрюками, цыганами и татарами".
Видео опубликовали местные жители в Фейсбуке.
На ролике видно, как женщина дерзко и без совести совести собирает игрушки с места произошедшей 14 июля трагедии, кладет в простыню и идет с ним в неизвестном направлении. Она не реагирует на людей, которые просят ее вернуть краденое место трагедии. При этом женщина обзывает их непристойными словами.
В сообщении под видео пользователи шокированы цинизмом женщины:
- Боже, какое она имела право забирать игрушки
- За эти слова нужно совершить самосуд
В полиции области уже отреагировали на инцидент. Правоохранители зарегистрировали факт воровства.
По словам местных, у женщины вроде есть собственный ребенок, а сама женщина работает дворником.
Напомним, в результате ракетного удара по Виннице 14 июля погибла четырехлетняя девочка Лиза. Ее мама Ирина выжила. На момент удара кафиров Ирина с Лизой как раз направлялись на занятия по раннему развитию ребенка. В результате удара девочка погибла прямо в коляске.
Всего в результате ракетного удара России по городу погибли 23 человека (из них 3 детей). Еще 115 человек обратились за помощью.
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