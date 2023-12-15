В Винницком ТЦК опровергли российский фейк о праздниках для детей

Российские захватчики запустили рельсовую новость о том, что якобы Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки проводит праздник для детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Винницкого областного ТЦК.

"Сетью распространяется фейковая афиша по проведению Винницким областным ТЦК и СП праздничного мероприятия для детей и их родителей", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что данная информация не соответствует действительности и создана российскими пропагандистами для дискредитации процесса мобилизации.

В сообщении указывается, что враждебные силы специально пытаются спекулировать на уязвимых темах семейных праздников и детства.

Кроме того, в ТЦК заявили, что военные объекты не могут являться местом проведения массовых мероприятий, особенно с привлечением гражданского населения и детей.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепка из комитета Нацбезопасности Марианна Безугла снова попала в скандал, теперь предлагает уравнять мужчин и женщин во время мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж", подполковник Михаил Крыжановский заявил, что Украина находится в точке катастрофы – поэтому украинцы должны проснуться и понять, что воевать сейчас обязанность каждого мужчины.

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