В Винницкой области 16-летняя девушка жестоко убила собственную мать: что ей за это грозит

В Винницкой области 16-летняя девушка жестоко убила собственную мать: что ей за это грозит

За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

В Винницкой области 16-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве своей матери. Ей она нанесла около 30 ударов ножом, после чего сбросила тело в канализационный колодец.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в Казатинской территориальной громаде. В полицию об исчезновении 35-летней женщины сообщила свекровь погибшей. Правоохранители впоследствии нашли тело гражданки в колодце водоснабжения.

Предварительно, между ней и ее 16-летней дочерью произошла ссора, в ходе которой девушка взяла кухонный нож и нанесла им матери около 30 ранений. После чего изуродованное тело погибшей положила на тачку и вывезла на территорию нежилого домовладения и сбросила в колодец.

Позже девушка убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и убрала от посторонних глаз кухонный нож.

Национальная полиция Хмельницкой области

"Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 УК Украины. За совершение такого преступления, уголовная ответственность наступает с 14 лет. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения — содержание под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения", — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что в Херсонской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве 41-летнего жителя поселка Большая Александровка Бериславского района.

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