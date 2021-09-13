В Винницкой области 25-летний рецидивист сжег живьем родственника, который передвигался на костылях

В Винницкой области 25-летний рецидивист сжег живьем родственника, который передвигался на костылях

25-летний родственник погибшего месяц назад освободился из тюрьмы.

В Винницкой области 25-летний парень сжег живьем своего родственника. Злоумышленник дождался пока жертва уснет, облил его бензином и поджег. 56-летний погибший имел инвалидность и передвигался с помощью костылей.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

25-летний родственник погибшего месяц назад освободился из тюрьмы. Он отбывал наказание за имущественные преступления. Накануне трагедии родственники распивали алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт. Когда хозяин дома лег спать, злоумышленник облил его бензином и поджег. Мужчина сгорел заживо.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили вещественные доказательства того, что дом подожгли, в частности, канистру из-под топлива у постели погибшего. Злоумышленника задержали недалеко от места совершения преступления. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. За такое преступление парню грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что в Ровенской области мужчина облил бензином и поджег своего спящего племянника.

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