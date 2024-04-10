В Винницкой области 33-летний мужчина трижды избегал мобилизации, потому что "не было денег на проезд": наказали ли его

В Винницкой области к испытательному сроку приговорили 33-летнего мужчину, который получил три повестки, однако избежал мобилизации. На суде он заявил, что не пришел в ТЦК, потому что "не имел денег на проезд".

Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, 8 ноября 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. В дальнейшем мужчине несколько раз вручали повестки, однако он не приходил в военкомат.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что "первую повестку он получил 09.11.2023 и был направлен в воинскую часть. Там он прошел медосмотр и его вернули домой, поскольку у него была травма позвоночника, а также он лечился в тубдиспансере. Работники ТЦК выписали вторую повестку на 15.11.2023, по которой он не явился. Также отметил, что вообще ему было вручено три повестки, на две из которых он не явился, поскольку не имел средств на проезд".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам.

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