В Винницкой области авто сбило насмерть двух парней 19 и 20 лет: фото

37-летний водитель из Хмельницкой области выехал на обочину дороги, где сбил насмерть двух местных жителей.

В понедельник, 12 сентября, в Винницкой области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли двое парней возрастом 19 и 20 лет.

Об этом сообщили в полиции области.

Авария произошла около 20:20 на автодороге "Стрый — Кропивницкий — Изварино" в селе Ксаверовка Винницкого района.

По предварительной информации следствия, 37-летний водитель автомобиля, житель Хмельницкой области, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух пешеходов, местных жителей.

В результате аварии 19 и 20-летний пешеходы получили смертельные травмы.

Водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

По этому факту полиция расследует производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек). За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.

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