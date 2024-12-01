В Винницкой области авто взлетело в кювет: трое погибших, травмированы двое детей

Кроме детей, в больнице оказалась 29-летняя женщина.

В воскресенье, 1 декабря, в Винницкой области в аварии погибли три человека. В больнице оказались двое детей и пассажирка легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции винницкой области.

Отмечается, что ДТП с участием Mercedes произошло недалеко от поселка Вапнярка Тульчинского района. По информации полиции, водитель не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Там автомобиль перевернулся.

"В результате ДТП водитель и ее 22 и 31-летние пассажиры, жители Крыжопольского района, от полученных травм погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении областной полиции.

В больницу с телесными повреждениями доставлена 29-летняя жительница и 3-летняя девочка и мальчик.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщалось, в Киеве на улице Борщаговской произошла жуткая авария, в результате которой одному человеку оторвало голову.

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