В Винницкой области автомобиль врезался в фуру: есть жертвы (фото)

Во время столкновения погибли два человека.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Subaru Forester и грузовика Scania произошло на трассе в с. Писаревка Винницкого района.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Subaru Forester и 28-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы.
Следователи начали уголовное производство.
Напомним, в Херсонской области, в Бериславском районе, произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Читайте также:
- На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли бабушка с внучкой (фото)
- В Одессе водитель во время тест-драйва сбила мужчину с ребенком (фото)
- Заснул за рулем: в Закарпатье водитель отправил на тот свет пассажирку автомобиля (фото)
- Столкнулся с деревом: в жутком ДТП в Одесской области погибли отец и двое детей (фото)