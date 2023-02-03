В Винницкой области автомобиль врезался в фуру: есть жертвы (фото)

Во время столкновения погибли два человека.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Subaru Forester и грузовика Scania произошло на трассе в с. Писаревка Винницкого района.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Subaru Forester и 28-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы.

Следователи начали уголовное производство.

Напомним, в Херсонской области, в Бериславском районе, произошло ДТП, в котором погибли два человека.

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