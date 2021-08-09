В Винницкой области автомобиль врезался в мотоблок: умерла 20-летняя беременная женщина

Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.
Вблизи села Райгород Винницкой области 9 августа в 00:30 ч. автомобиль Chery Tiggo врезался в мотоблок "Зубр". В ДТП погибла 20-летняя беременная девушка.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
ДТП произошло на трассе Винница-Гайсин. Автомобиль Chery Tiggo врезался в мотоблок "Зубр", в котором ехали 32-летний житель Гайсинского района и 20-летняя беременная женщина. Водитель мотоблока скрылся с места ДТП. Беременную жительницу Райгородской территориальной общины госпитализировали, однако она скончалась в больнице.
В аварии пострадали также 48-летний водитель автомобиля и его 44-летняя пассажирка из Одесской области.
Водителя мотоблока разыскали, он был дома. Правоохранители устанавливают, были ли водители на момент ДТП трезвые. В полиции открыли производство производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на трассе Киев-Чоп мужчину сбил автомобиль и переехал рейсовый автобус.