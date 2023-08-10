В Винницкой области бывший депутат горсовета заказал убийство своего коллеги

Бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области задержан по подозрению в организации убийства другого депутата. Жизнь своего коллеги он оценил в 8,5 тысячи долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отец задержанного — бывший народный депутат VII созыва от "Партии регионов" и действующий депутат Жмеринского горсовета от "ОПЗЖ". В начале полномасштабного вторжения уехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности.

Причина заказного убийства — конфликт с членом постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета, который блокировал рассмотрение личных и бизнес вопросов семьи подозреваемого, связанных с отводом земельных участков под строительство.

Для разрешения конфликта задержанный нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. Жизнь своего коллеги оценил в 8,5 тысячи долларов США.

Во время спецоперации сотрудники ДБР имитировали убийство местного депутата, совершили постановочные фото и после передачи оплаты за преступление задержали организатора.

Проведены обыски по месту жительства и транспортного средства задержанного, а также у возможных соучастников совершения преступления. Изъяты оружие, средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступные намерения фигурантов.

Напомним, в Киевской области суд отправил на 12 лет за решетку 19-летнего юношу, который заказал убийство своего отца ради получения наследства. Его друга – исполнителя заказа - приговорили к 13 годам тюрьмы.

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