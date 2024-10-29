В Винницкой области бывший муж военнослужащей поджег ее дом: детали

Поджигатель пошел на преступление из-за отказа в предоставлении средств.

В одном из сел Немировской территориальной общины 44-летний бывший потерпевшей поджег дом. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом информируют ГУНП Винницкой области.

Уведомление о пожаре поступило утром 28 октября. Его ликвидировали работники ГСЧС. Огнем было повреждено около 120 м² кровли.

Известно, что на момент пожара в доме никого не было.

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Бывшего мужчину 43-летней потерпевшей полицейские задержали в процессуальном порядке.

"При процессуальном руководстве Немировской окружной прокуратуры следователи отдела полиции № 5 Винницкого райуправления полиции сообщили 44-летнему задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры предосторожности — прокомментировали в полиции.

Напомним, вероятно, из-за рассылки повесток подожгли два отделения Укрпошты.

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