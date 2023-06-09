В Винницкой области экс-чиновники Госгеокадастра украли десятки гектаров государственных земель

В Украине правоохранители разоблачили четырех экс-чиновников Госгеокадастра, укравших десятки гектаров государственных земель в Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, злоумышленники незаконно издавали приказы о передаче в собственность одному и тому же лицу земельных участков по два и более раза по одному целевому назначению, то есть осуществляли незаконную "двойную приватизацию". Затем такие участки реализовывались в интересах третьих лиц.

“Таким образом, чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров. Их общая рыночная стоимость составляет более 85 млн. грн. На основании собранных доказательств всем четырём должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины ("Служебная халатность"). Решается вопрос об избрании мер. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы”, – рассказали в СБУ.

Напомним, что у Зеленского отреагировали на заявления Минобороны РФ об "остановленном контрнаступлении".

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