В Винницкой области фермеры высеяли на поле 500-метровый трезубец Украины и установили рекорд: видео

В Винницкой области фермеры высеяли на поле 500-метровый трезубец Украины и установили рекорд: видео

Живой герб посвятили 30 годовщине Независимости Украины.

В селе Серединка Винницкой области фермеры создали огромный герб с горчицы. Сначала этой культурой засеяли все поле, а затем национальный символ обмолотили комбайном.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, трезубец вышел более 500 метров в ширину и более километра в длину. И это самый живой украинский герб.

Новости Украины: в Винницкой области фермеры создали герб с горчицы более 500 метров в ширину

Все зафиксировали представители национального реестра рекордов. Мерили все сначала дроном, а затем проверили масштабы вручную.

Аграрии живой герб посвятили 30 годовщине Независимости Украины. На поле они также создали и цифру 30 и все сняли с воздуха.

Трезубец с горчицы пока молотить не будут — это сейчас культура зеленая, но вскоре она пожелтеет и герб будет еще красивее, говорят аграрии.

"Примерно на первое сентября горчица будет золотистой и герб зацветет желтым цветом", — рассказывает фермер Людмила Олексюк.

"Это украинский национальный рекорд. С гербом очень много рекордов — из цветов делали и даже из пластиковых крышечек, их много ежегодно и они актуальны", — сказал эксперт Национального реестра рекордов Олег Волочков.

Напомним, в поле под Киевом аграрии посеяли огромный герб Украины, а в Винницкой области фермеры вырастили яблоки с трезубцем.

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