В Винницкой области грузовик сбил двух пешеходов: один не выжил

Полиция проводит расследование.
В Гайсинском районе произошло ДТП с участием грузовика и пешеходов. Один из них погиб.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
57-летний водитель грузовика наехал на двух пешеходов. Их госпитализировали в больницу. Во время оказания медицинской помощи 20-летний пешеход погиб, 31-летний находится в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время ведется следствие.
Открыто уголовное производство "Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего". За такое правонарушение грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск, неподалеку от города Кролевец, произошло смертельное ДТП. Один из водителей погиб на месте.
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