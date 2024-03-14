В Винницкой области хотели мобилизовать отца воина ВСУ: ему дали "повестку в медицинский центр Одессы"

В Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина заявил, что его сын уже служит в ВСУ, а он ухаживает за больным тестем.

Об этом говорится в приговоре Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области.

По данным суда, в марте 2023 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации. В ноябре ему вручили повестку, однако подсудимый уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что его сын уже служит в ВСУ, жена и больная дочь находятся в Германии, а он ухаживает за больным тестем.

Он также рассказал, что "22 ноября 2023 года к нему домой приехали работники ТЦК и вручили ему повестку, сказали, что нужно будет съездить в г. Одесса в медицинский центр на отбор, он, не читая, расписался в повестке. Когда они уехали, он, прочитав, понял, что это повестка на отправку, то есть о прибытии 25 ноября 2023 года на 06:00 в сборный пункт". Он отметил, что планировал прийти, однако заболел его тесть.

"Указал, что с начала войны его жена с больной дочерью выехали на лечение в Германию, сын служит в ВСУ, тесть после перенесенного инсульта постоянно находится в постели, требует постоянного лечения и ухода, теща в силу своего возраста физически не может оказывать ему помощь, поэтому в силу этих обстоятельств он не мог оставить их одних. Знает, что совершил преступление, но просит не лишать его свободы. Теперь в своих действиях искренне раскаивается", — говорится в показаниях.

Суд учел то, что мужчина действительно ухаживает за тестем, а его сын мобилизован в ВСУ еще в 2022 году. Подсудимого признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, на Закарпатье призывник ушел из ТЦК и придумал, как год избегать мобилизации.

Читайте также: