В Винницкой области из-за короткого замыкания загорелся дом: в результате пожара погиб мужчина

65-летнего владельца дома пожарные нашли уже мертвым.
В понедельник, 10 января, в одном из домохозяйств в селе Оратовка Винницкого района возник пожар. В результате возгорания погиб 65-летний владелец помещения.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС Винницкой области, вызов о пожаре спасатели получили в 17:51.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачена комната частного жилого дома на площади 12 кв.
На месте пожара в одной из комнат обнаружили тело мужчины, погибшим оказался 65-летний владелец дома.
В 18:45 пожар был ликвидирован, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
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