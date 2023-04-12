В Винницкой области командир роты "погорел" на взятке — предоставлял отпуска подчиненным за деньги

В Винницкой области под стражу был взят командир роты, который за предоставление краткосрочных отпусков требовал и получал от подчиненных деньги.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона.

Командир роты с ноября 2022 года систематически требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных военнослужащих за предоставление им краткосрочных освобождений от исполнения обязанностей военной службы.

"09.04.2023, при получении второй части неправомерной выгоды от подчиненного военнослужащего, капитан был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска, проведенного в его служебном кабинете, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 65 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

11 апреля подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 241 тыс. гривен.

Напомним, в Одесской области СБУ ликвидировала схему получения денег за ввоз в Украину незадекларированной наличности, которую организовал старший государственный инспектор таможенного поста.

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