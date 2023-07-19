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В Винницкой области командиру роты сообщили о подозрении во взяточничестве

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Винницкой области командиру роты сообщили о подозрении во взяточничестве

В Винницкой области командиру роты сообщили о подозрении во взяточничестве. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Капитан требовал средства у военного.

В Винницкой области командира роты подозревают во взяточничестве. Он потребовал 56 тысяч грн от подчиненного военнослужащего. Ему уже доложено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Следствие установило, что капитан требовал средства у военного, выполняющего задания в зоне проведения боевых действий. За взятку обещал не докладывать руководству части об обнаруженной нехватке имущества, закрепленного за сержантом, а также не назначать из-за этого инцидента служебное расследование.

Капитан был задержан 11 июля при получении второй взятки, сумма которой 46 тысяч гривен. Другую часть (10 тысяч гривен) он получил раньше жены подчиненного бойца.

Командир роты задержан. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему доложено о подозрении командиру роты по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В Винницкой области разоблачили командира роты из-за подозрения во взяточничестве. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. / ©
В Винницкой области разоблачили командира роты из-за подозрения во взяточничестве. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Как сообщалось, во Львовской области заместитель мэра и директор коммунального предприятия "погорели" на взятке. Они требовали "откат" от частного предпринимателя, занимавшегося поставкой песка по заказу коммунального предприятия, которое находится в ведении городского совета.

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Дата публикации
Просмотры
936
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