В Винницкой области копы помогли военному признаться в любви (трогательное видео)

Военнослужащий обратился к полицейским с просьбой помочь ему признаться в своей любимой.
В Винницкой области полицейские помогли военному Игорю сделать предложение руки и сердца своей любимой Руслане.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Автомобиль, в котором ехала девушка, копы остановили якобы для проверки. Растерявшаяся девушка не могла понять, что происходит. Но вдруг с огромным букетом роз появился ее любимый.
"Парень сделал невероятно важное предложение. Игорь спросил: "Станешь ли ты моей женой?" И на этот вопрос Руслана ответила громким и счастливым "Да"! Сейчас как никогда раньше мы ценим каждый миг. Чтобы жить, любить и быть любимыми", — отметили в Нацполиции и пожелали молодоженам отпраздновать свою свадьбу в мирной Украине. ТСН.ua также присоединяется к поздравлениям.
Ранее мы писали, что боец бригады "Лють" женился с невестой прямо на фронте.
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