В Винницкой области копы помогли военному признаться в любви (трогательное видео)

Военнослужащий обратился к полицейским с просьбой помочь ему признаться в своей любимой.

В Винницкой области полицейские помогли военному Игорю сделать предложение руки и сердца своей любимой Руслане.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобиль, в котором ехала девушка, копы остановили якобы для проверки. Растерявшаяся девушка не могла понять, что происходит. Но вдруг с огромным букетом роз появился ее любимый.

"Парень сделал невероятно важное предложение. Игорь спросил: "Станешь ли ты моей женой?" И на этот вопрос Руслана ответила громким и счастливым "Да"! Сейчас как никогда раньше мы ценим каждый миг. Чтобы жить, любить и быть любимыми", — отметили в Нацполиции и пожелали молодоженам отпраздновать свою свадьбу в мирной Украине. ТСН.ua также присоединяется к поздравлениям.