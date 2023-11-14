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В Винницкой области копы помогли военному признаться в любви (трогательное видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
289
Время на прочтение
1 мин
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В Винницкой области копы помогли военному признаться в любви (трогательное видео)

Полицейские "подыграли" защитнику / Фото: скриншот с видео

Военнослужащий обратился к полицейским с просьбой помочь ему признаться в своей любимой.

В Винницкой области полицейские помогли военному Игорю сделать предложение руки и сердца своей любимой Руслане.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобиль, в котором ехала девушка, копы остановили якобы для проверки. Растерявшаяся девушка не могла понять, что происходит. Но вдруг с огромным букетом роз появился ее любимый.

"Парень сделал невероятно важное предложение. Игорь спросил: "Станешь ли ты моей женой?" И на этот вопрос Руслана ответила громким и счастливым "Да"! Сейчас как никогда раньше мы ценим каждый миг. Чтобы жить, любить и быть любимыми", — отметили в Нацполиции и пожелали молодоженам отпраздновать свою свадьбу в мирной Украине. ТСН.ua также присоединяется к поздравлениям.

В Винницкой области копы помогли военному признаться в любви

В Винницкой области копы помогли военному признаться в любви

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Дата публикации
Просмотры
289
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