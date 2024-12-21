В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: трое погибших

Ночью в субботу, 21 декабря, в Винницкой области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Винницкой области.

Авария произошла в городе Гайсин. На дороге столкнули грузовой автомобиль "Вольво" и легковушку "Опель", в которой ехали семь человек. В результате удара в салоне легкового автомобиля были заблокированы шесть пассажиров. Еще один – вылетел из автомобиля. Он погиб на месте.

Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи. Также из изуродованного "Опеля" изъяли тела двух погибших — мужчины и женщины. Водитель грузовика не травмировался.

Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Как сообщалось, на Волыни микроавтобус с людьми взлетел в кювет. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело с дороги и столкнулось с деревом.

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