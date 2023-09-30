В Винницкой области ликвидируют последствия ночного обстела

Многие подробности о "прилете" не сообщается.

Стала известна важная информация для жителей Калиновской общины Винницкой области.

Об этом сообщает Калиновский городской совет на своем сайте.

"Продолжается ликвидация последствий вражеских попаданий. Пожар локализуется. В настоящее время угрозы населению нет.

Настоятельно просим не комментировать и не распространять фотографии с места событий в соцсетях", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Винницкой области есть "прилеты", в частности, в Калиновской общине.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.