В Винницкой области медики скорой попали в ДТП: есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали три человека.

В Винницкой области вблизи поселка Михайловка автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Он на скорости слетел в кювет и перевернулся.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Происшествие произошло вчера, 13 июля. В результате аварии водитель и двое пассажиров 40 и 56 лет госпитализированы в больницу.

За рулем медицинского транспорта находился 55-летний житель Оратовской территориальной общины. По предварительной информации следствия, он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. На момент ДТП водитель был трезв.

Вследствие ДТП водитель и двое медицинских работников в возрасте 40 и 56 лет, которые находились в салоне автомобиля, доставлены в больницу.

"Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Кривом Роге медики скорой оперативно доставили в больницу подростка после тяжелого ДТП, а там его отказались принимать.

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