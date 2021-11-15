В Винницкой области микроавтобус без водителя насмерть переехал женщину

В Винницкой области микроавтобус без водителя насмерть переехал женщину

Мужчина не зафиксировал автомобиль ручным тормозом.

В Винницкой области, в селе Сиваковцы, под колесами микроавтобуса погибла 34-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Также читайте Автомобили превратились в металлолом: в Сумской области ДТП унесло жизни двух человек

32-летний мужчина припарковал на обочине дороги микроавтобус Ford, однако не зафиксировал автомобиль ручным тормозом. В результате бус укатился назад и смертельно травмировал местную жительницу.

Кроме того, в крови водителя обнаружили 1,53 промилле алкоголя. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в Прилуцком районе на трассе возле села Обычев произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vario и автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 37-летняя водитель легковушки.

Читайте также:

Новости Киева: на бульваре Дружбы Народов в ДТП одна за другой попали 8 машин

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку