В Винницкой области микроавтобус без водителя насмерть переехал женщину

Мужчина не зафиксировал автомобиль ручным тормозом.
В Винницкой области, в селе Сиваковцы, под колесами микроавтобуса погибла 34-летняя женщина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
32-летний мужчина припарковал на обочине дороги микроавтобус Ford, однако не зафиксировал автомобиль ручным тормозом. В результате бус укатился назад и смертельно травмировал местную жительницу.
Кроме того, в крови водителя обнаружили 1,53 промилле алкоголя. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Полиция выясняет все обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, в Прилуцком районе на трассе возле села Обычев произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vario и автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 37-летняя водитель легковушки.
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