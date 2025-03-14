В Винницкой области молния едва не убила ребенка: подробности инцидента

Ребенка госпитализировали с поражением током, а здание претерпело значительные разрушения.
В городе Бар Винницкой области 13 марта вечером во время грозы в жилой дом ударила молния. В результате удара пострадала 8-летняя девочка – ее госпитализировали с поражением током.
Об этом сообщает “Общественное. Винница".
По словам Татьяны Бондаренко, заместителя директора профильного департамента области, сейчас состояние ребенка стабильное, а его госпитализировали для детального обследования.
В то же время жилой дом испытал значительные разрушения. Спасатели подчеркивают, что такие случаи могут стать трагическими, поэтому призывают украинцев позаботиться об установлении громоотводов на своих домах, чтобы предотвратить подобные ситуации.
Напомним, в Винницкой области нашли пропавшего 3-летнего ребенка. Мальчик исчез 11 марта вечером, когда вышел с собакой за пределы двора бабушки.
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