В Винницкой области молодой человек проломил товарищу голову лопатой, которой копал могилы

Во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них взял лопату и ударил другого.

В результате пострадавший получил травму головы.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

"В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации 23-летнего жителя села Строинцы. Следственно-оперативная группа полиции сразу прибыла по вызову в больницу", — рассказал руководитель Отделения полиции №2 Винницкого районного управления полиции Сергей Предоляк.

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Подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления 24-летний житель Тивровского территориального общества. Выяснилось, что злоумышленник вместе с потерпевшим в одном из населенных пунктов общины выполняли земляные работы по устройству захоронения. Закончив работу, мужчины пообедали с употреблением алкоголя. Затем они поехали в дом отца подозреваемого, где между ними возник конфликт. В ходе спора нетрезвый злоумышленник взял лопату и нанес ею удар по голове потерпевшему.

Злоумышленнику стало известно, что его разыскивают полицейские, поэтому он сам пришел в полицию и признался в содеянном.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. По этому факту полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Такое преступление карается лишением свободы до 8 лет.

Напомним, в Хмельницкой области за жестокое убийство будут судить жителя с. Пироговцы. 35-летний мужчина расправился с 49-летним знакомым.

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